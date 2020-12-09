Названы пять самых бесчувственных знаков зодиака

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Астрологи назвали самых бесчувственных представителей знаков зодиака.

Первыми в списке экспертов значатся Скорпионы. Они полны чувств, однако боятся показать их, чтобы не потерять контроль. Выражать эмоции представители этого знака зодиака могут только в комфортной обстановке, поэтому почти всегда тщательно контролируют себя.

К списку бесчувственных относятся и Весы. Представители этого знака зодиака не любят портить настроение окружающим, поэтому все плохие эмоции держат в себе. Однако терпение Весов не безграничное. У них происходят срывы, и в эти моменты окружающим следует держаться от Весов подальше.

Козероги считают, что проявление любых чувств мешает добиваться поставленных целей. Из-за этого они никогда не совмещают эмоции и работу. Переживают Козероги отдельно от всех.

Люди, рожденные под знаком Девы, скрытные и самостоятельные. Они привыкли принимать решения исключительно в одиночку, а также не любят делиться с другими своими чувствами и переживаниями.

Доверие Тельцов нужно заслужить. Только после этого они смогут открыть свою чувствительную душу. Тельцы всегда сдерживают эмоции до тех пор, пока не будут уверены, что никто не использует их в корыстных целях, сообщает портал Femmie.

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