Видео о «правильном использовании» кота набрало почти два миллиона просмотров

Фото: Telegram-канал Ptencoff_tg

В Сети набирает популярность видео, в котором хозяин кота показывает, как животное помогает ему держать телефон.

В подписи к ролику уточняется, что это инструкция, «как правильно использовать кота». Домашний питомец лежит на животе мужчины и держит телефон между головой и лапами. При этом кот почти не двигается, а его хозяин смотрит фильм на телефоне. Видео набрало почти два миллиона просмотров за сутки.

Видео: Telegram-канал «Ptencoff_tg»

Видео опубликовано в Instagram и вызвало много эмоций у комментаторов: «Где найти кота, который будет так спокойно лежать?»; «Первые 5 минут, потом в кота вселяется бес, и твой телефон летит на пол»; «Домашний кошачий кинотеатр», «Очень непостоянная конструкция».

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