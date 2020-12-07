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«Приучил к когтеточке»: видео с бородачом и котенком стало вирусным и умилило Сеть
Фото: twitter.com / Ptencoff_tg

«Приучил к когтеточке»: видео с бородачом и котенком стало вирусным и умилило Сеть

Виктория Федотова

Животные

В Сети набирает популярность ролик, на котором мужчина с бородой учит котенка пользоваться когтеточкой. На кадрах видно, как хозяин котенка сам скребет когтеточку и показывает это котенку. Тот сначала игнорирует «урок», но потом подключается и точит когти.

Ролик стал вирусным и вызвал бурю эмоций у комментаторов. за три часа его посмотрели более 700 тысяч раз в Instagram.

Видео: Telegram-канал «Ptencofff»

они поделились своими способами научить кота точить когти и рассказывали о домашних питомцах, которые испортили мебель.

«Две капли кошачьей мяты и кошка не слезет с этой котеточки до конца своих дней», «С моей этот фокус не прошел. Голые косяки наше все», «Милота, ждем видео приучения к лоточку», «Какой милый бородач! Приучил таки к когтеточке, для моего лучше обоев ничего нет».

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