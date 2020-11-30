Вместе с семьей президента США в Белом доме может поселиться кошка

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Семья демократа Джо Байдена, победившего на президентских выборах в США, планирует завести кота. Об этом пишет «МИР 24» со ссылкой на слова телеведущей CBS Джей Поли.

— Джо Байден и его жена Джилл Байден не просто привезут в Белый дом своих немецких овчарок Мэйджор и Чемпион. Байдены эксклюзивно рассказали нам, что скоро к ним присоединится кот, — сообщила журналистка.

Отмечается, что кошки в последний раз жили в резиденции президента США в Вашингтоне во времена Джорджа Буша. У Барака Обамы была португальская водяная собака по кличке Бо, а Дональд Трамп во время пребывания в Белом доме не обзавелся животными — он стал единственным президентом за 120 лет, у которого не было питомца.

Ранее сообщалось, что Джо Байден во время игры с собакой упал и получил два перелома костей стопы — нитевидные переломы боковой и средней клиновидных костей, передает сайт argumenti.ru. Теперь нескольких недель политику необходимо ходить в специальном ботинке.

Источник: mir24.tv

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