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В возможном назначении Псаки увидели насмешку Байдена над миром
Фото: youtube.com / Matt Lewis

В возможном назначении Псаки увидели насмешку Байдена над миром

Ростислав Зубков

Внешняя политика

Планы избранного президента США Джо Байдена назначить Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома похожи на насмешку политика над народом, который его избрал, и над всем миром в целом. Такое мнение выразил сенатор Сергей Цеков.

Ранее штаб Байдена сообщил, что политик собирается поручить Псаки работать с прессой от имени Белого дома. Джен Псаки ранее возглавляла пресс-службу Госдепа. Там она запомнилась непрофессионализмом и частыми недочетами в собственных формулировках.

Цеков в свою очередь также припомнил Псаки «вопиющие по своей некомпетентности» заявления по Украине и международной повестке. По мнению члена Совета Федерации, планы назначить Псаки рупором Белого дома говорят о сомнительном уровне компетентности американской политической элиты.

— Все это очень ярко характеризует формирующуюся команду Байдена, ту политику, которую он собирается проводить, и «профессионализм», с которым будет работать его команда, — приводит РИА новости слова сенатора.

Он добавил, что видит в этом плане Байдена «определенную насмешку» над американцами и мировым сообществом.

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Джо БайденСШАДжен Псаки
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