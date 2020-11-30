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Зачем Байден вернул в Белый дом героиню анекдотов Псаки
Фото: youtube.com / Matt Lewis

Зачем Байден вернул в Белый дом героиню анекдотов Псаки

Камран Гасанов

Внешняя политика

Лидер президентской гонки в США Джозеф Байден собирается назначить своим пресс-секретарем Дженнифер Псаки. Политолог Александр Малькевич считает, что подбор подобных персонажей в команду Байдена неслучаен. За их спинами реальной политикой будут руководить другие люди.

Первый заместитель комиссии ОП РФ по СМИ и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич полагает, что по степени некомпетентности команда Байдена может дать фору предыдущей.

— На наших глазах администрация Байдена превращается в сборник анекдотов и по этой части может в разы переплюнуть аппарат Трампа. Президент США не знает, где он находится и чем занимается, прямо на глазах разваливается. Он формирует команду, в которой отдельные игроки по уровню некомпетентности готовы претендовать на золотые медали в индивидуальном зачете. Псаки — лицо администрации Байдена, человека, который сам постоянно путается в своих выступлениях, — сказал он в беседе с «Вечерней Москвой».

По его мнению, слабых чиновников специально назначают, чтобы было легче управлять страной при Байдене.

— Пока он будет напоминать очень позднего Брежнева, от его имени будет вещать безумная Псаки, а мир будет потешаться, смеяться и плакать, за его спиной будет править не (вице-президент Камалла — прим. «ВМ») Харрис, а секретный кабинет. Это дьявольская стратегия, она похабна по отношению к американцам, которые хотят решения застарелых проблем, и к партнерам, — подчеркнул Малькевич.

Он предполагает, что Байден как «президент в деменции», чье правление является «третьим сроком» Барака Обамы, к концу правления может уступить власть Харрис, при которой вторым человеком может оказаться жена 44-го президента Мишель Обама.

Напомним, Дженнифер Псаки уже занимала пост пресс-секретаря Белого дома и Госдепа при Бараке Обаме. Она известна своими резонансными высказываниями по Украине и России, которые становились мемами. Как-то она выдала такое: «Если Белоруссия вторгнется на Украину, Шестой флот США будет немедленно переброшен к берегам Белоруссии». То, что у Белоруссии нет выхода к морю, Псаки не очень-то и смутило.

— Для журналистов это больше глупость, пища для анекдотов, веселые обсуждения в эфирах федеральных каналов. А глобально для России — подтверждение жесткого и бескомпромиссного курса новой администрации. Собираются люди, которые истинно не любят Россию, готовые нести любую ахинею, чтобы нас скомпрометировать, — добавил эксперт.

Ранее стало известно, что Байден назначил Энтони Блинкена госсекретарем, а Джейка Салливана — советником по национальной безопасности. Опрошенные «Вечерней Москвой» американисты уверены, что эти чиновники сделают внешнюю политику Штатов более антироссийской.

Читайте также: Реалисты и «ястребы»-русофобы: соратники Байдена возьмут антироссийский курс

Джозеф БайденДжен Псаки
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