Реалисты и «ястребы»-русофобы: соратники Байдена возьмут антироссийский курс

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Кандидат в президенты США Джозеф Байден определился с кандидатурами на ведущие внешнеполитические посты. Госсекретарем должен стать Энтони Блинкен, а советником по национальной безопасности — Джейк Салливан. Опрошенные «Вечерней Москвой» американисты полагают, что эти две фигуры сделают внешнюю политику США более идеологизированной и антироссийской.

Эксперт РИСИ Илья Кравченко обратил внимание, что оба кандидата имеют давний опыт работы с Байденом.

— Обе кандидатуры имеют непосредственный опыт работы с Байденом. Блинкен много лет знаком с Байденом и много работал с ним по вопросам национальной безопасности. Данные кандидаты будут отстаивать интересы Байдена в контексте продвижения идей глобализма и интеграционных проектов, — сказал он.

Эксперт ждет также от будущих госсекретаря и советника по нацбезопасности усиления давления на Россию.

— Они «ястребы», хотя не являются республиканцами. Они не готовы идти на какие-то уступки. И что характерно, эти уступки, которые вроде бы были достигнуты в первый срок Обамы (мы помним заключение СНВ-3), впоследствии сошли на нет. Именно при участии Блинкена были введены санкции в отношении РФ из-за Крыма. Блинкен хоть и признавался, что санкции были неэффективными, но его присутствие в списке Байдена говорит о возможности повторения таких шагов. Стоит ожидать ужесточения политики администрации Байдена, — добавил Кравченко.

От Салливана Москве тоже не стоит ждать поблажек, уверен вице-президент Российской ближневосточной ассоциации Алан Лолаев.

— Джейк Салливан — это проверенный кадр Демократической партии во внешней политике. В большей степени он связан с личностью Хиллари Клинтон. Он работал под ее началом в Госдепе и был ее главным внешнеполитическим советником во время гонки-2016. От Салливана можно ожидать воскрешения политики эпохи Обамы — идеологизации и укрепления союзнических отношений с Европой. Плюс гарантированно можно ожидать более жесткого подхода к Китаю и России. Кандидатура более чем логична для администрации Байдена, — говорит Лолаев.

Что касается Блинкена, то он давний соратник Байдена. Они начали свое сотрудничество 30 лет назад, когда Байден был сенатором. Блинкена называют «прагматичным реалистом», он менее идеологизирован и представляет «классику» демократического подхода к внешней политике, отмечает американист.

В отличие от своего коллеги Кравченко, Лолаев не считает Блинкена и Салливана «ястребами». Однако и тот, и другой, по его мнению, будут делать все для сдерживания Москвы и Пекина.

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