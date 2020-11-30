Эксперт оценил вероятность назначения Псаки на пост пресс-секретаря Белого дома

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Будущее назначение Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома вполне может состояться, так как для Джо Байдена, который, предварительно, станет новым президентом Америки, она является доверенным лицом. Об этом заявил эксперт клуба «Валдай», руководитель Центра прикладных исследований Института США и Канады РАН Павел Шариков.

Ранее штаб кандидата от демократов Джо Байдена сообщил, что экс-глава пресс-службы госдепа Джен Псаки может стать новым пресс-секретарем Белого дома. В сообщении уточнялось, что на ключевые посты администрации, которые курируют работу со средствами массовой информации, будут назначены только женщины.

По словам эксперта, Байден соберет себе команду из молодежи. Так, помимо Псаки, интересна еще одна личность — Джейк Салливан, которого демократ обозначил как помощника по нацбезопасности.

— Кстати, должности как пресс-секретаря Белого дома Псаки, так и Салливана не должны проходить процедуру утверждения в Сенате, поэтому можно сказать, что это некие доверенные лица, которых Байден приглашает и которых он уже фактически номинировал. Шансов, что их не назначат на эти должности, практически нет, — цитирует Шарикова РИА Новости.

Аналитик уточнил, что Джен Псаки ранее была в команде Барака Обамы, когда тот занимал пост президента страны. Она уже работала в Белом доме. При этом, добавил эксперт, в США не обращают внимания на ошибки, которые ею были допущены в прошлом. Поэтому Псаки вполне может вернуться в «большую политику», подчеркнул политолог.

Выборы в США

В США 3 ноября состоялись президентские выборы. Главными претендентами на кресло главы государства были действующий лидер США Дональд Трамп от Республиканской партии и кандидат от демократов Джозеф Байден. Официально результаты выборов до сих пор не подведены, так как из-за пандемии коронавируса часть избирателей голосовала по почте.

Тем не менее Трамп выступил с заявлением к нации и выразил уверенность в своей победе на выборах «с исторически рекордными цифрами». Байден в свою очередь назвал себя 46-м президентом США и поблагодарил народ за оказанную ему честь.

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