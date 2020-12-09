Песков объяснил «простой» в переговорах по Донбассу

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Страны «Нормандского формата» не могут продвинуться в переговорах из-за невыполнения договоренностей, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Главы государств отдают себе отчет, что является причиной для такого простоя. Причиной является, как мы все знаем, невыполнение тех Парижских договоренностей (принятых по итогам предыдущей встречи в «нормандском формате», — прим. «ВМ»), — цитирует Интерфакс представителя Кремля.

Он подчеркнул, что встреча лидеров стран по данному вопросу не должна быть самоцелью — необходимо вести переговоры осознанно, субстантивно. В частности, поэтому в недавнем разговоре президент России Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель решили «активизировать работу на экспертном уровне, на уровне помощников», пояснил Песков. Это должно помочь прогрессировать в решении вопроса, добавил он.

СПРАВКА «ВМ»

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка». За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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