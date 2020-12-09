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«Первые признаки снега»: москвичам рассказали о погоде в выходные
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

«Первые признаки снега»: москвичам рассказали о погоде в выходные

Виктория Родимкина

Город

В выходные в столице увеличится облачность и может пойти снег. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в среду, 9 декабря.

По ее словам, погода в предстоящие выходные будет переменчивой. Так, в субботу, 12 декабря, будет облачно, без осадков, а в воскресенье может пойти снег.

Синоптик сообщила, что ночью температура в Москве будет колебаться в районе минус 8-9 градусов, днем будет около минус 5.

— Постепенно власть над столичной погодой перейдет к Атлантическому циклону. В воскресенье у нас преимущественно без осадков, это говорит о том, что днем или к вечеру 13 декабря местами могут появиться первые признаки снега, — сказала Татьяна Позднякова.

Она добавила, что из-за облачности ночь на понедельник в городе будет более теплой, передает РИА Новости.

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