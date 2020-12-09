Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Минувшая ночь в Москве стала самой морозной с начала зимы, столбик термометра в городе опустился до минус 12 градусов. Об этом рассказала ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк в среду, 9 декабря.

— Минувшая ночь стала самой холодной с начала зимы. По данным 07:00, температура составляла минус 12 градусов, — сказала синоптик.

Елена Волосюк уточнила, что ранее самой холодной в столице была ночь с понедельника на вторник. Тогда температура составила минус 10,2 градуса, сообщает РИА Новости.

Ранее москвичей предупредили о низкой вспышке солнечной активности 9–11 декабря. Это может привести к ухудшению условий прохождения коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток, уточнили специалисты.

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