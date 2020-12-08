Москвичей предупредили о низкой вспышке солнечной активности 9–11 декабря

Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

По данным Института прикладной геофизики имени Е. К. Федорова, с 9 по 11 декабря в Москве ожидается очень низкая вспышечная активность солнца. Об этом сообщили в пресс-службе Росгидромета.

Синоптики отметили, что возмущения геомагнитного поля ожидаются с 10 по 12 декабря, а также с 18 по 20 и с 22 по 25 декабря. Радиационная обстановка будет невозмущенной.

Низкая вспышечная активность солнца может привести к ухудшению условий прохождения коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток.

Ранее москвичам рассказали, что до 12 декабря в столичном регионе сохранится антициклонная погода с повышенным давлением. Горожан ожидает много солнечных дней без осадков.

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