Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Москвичей предупредили о низкой вспышке солнечной активности 9–11 декабря
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Москвичей предупредили о низкой вспышке солнечной активности 9–11 декабря

Кирилл Николаев

Общество

По данным Института прикладной геофизики имени Е. К. Федорова, с 9 по 11 декабря в Москве ожидается очень низкая вспышечная активность солнца. Об этом сообщили в пресс-службе Росгидромета.

Синоптики отметили, что возмущения геомагнитного поля ожидаются с 10 по 12 декабря, а также с 18 по 20 и с 22 по 25 декабря. Радиационная обстановка будет невозмущенной.

Низкая вспышечная активность солнца может привести к ухудшению условий прохождения коротковолновой радиосвязи в отдельные часы суток.

Ранее москвичам рассказали, что до 12 декабря в столичном регионе сохранится антициклонная погода с повышенным давлением. Горожан ожидает много солнечных дней без осадков.

Читайте также: Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

погода в МосквеРосгидрометзима
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Валерий Газзаев
Валерий Газзаев

Футбол в России — больше, чем футбол

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Таинственное монашество

Все мнения
О проекте