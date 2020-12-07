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Синоптик рассказал москвичам, когда в декабре выпадет снег
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

Синоптик рассказал москвичам, когда в декабре выпадет снег

Юлия Ямпольская

Город

Жителям столицы не стоит ждать снега в ближайшее время. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на главу ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина.

Он рассказал, что до 12 декабря в столичном регионе сохранится антициклонная погода с повышенным давлением. Горожан ожидает много солнечных дней без осадков.

— Снегопадов точно не будет, пока антициклон не сместится. Скорее всего, этот мощный антициклон будет разрушаться уже в середине декабря — уже во второй половине декабря ожидается снег, морозы спадут, — подчеркнул Варакин.

Специалист также добавил, что декабрь может стать самым солнечным месяцем по сравнению с другими годами из-за высокого давления.

Читайте также: Москвичей ожидает морозная погода без осадков на текущей неделе

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