Москвичей ожидает морозная погода без осадков на текущей неделе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Жителям столицы рассказали, что в городе ожидается морозная погода без осадков на текущей неделе. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста московского Метеобюро Татьяну Позднякову.

Она рассказала, что погода будет довольно устойчивой. Ее определит антициклон, поэтому будут преобладать малооблачная погода или переменная облачность без осадков.

— Сегодня и завтра (7 и 8 декабря — прим. «ВМ») максимальная температура в городе — минус два — минус четыре, по области — до семи градусов мороза. Ночная температура на протяжении всей недели в городе — минус девять — минус 11, по области — от минус восьми до минус 13 градусов, — уточнила Позднякова.

Ранее сообщалось, что рекордно высокое давление зафиксировали в Москве 7 декабря.

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