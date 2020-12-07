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Синоптик предупредил о мощном антициклоне в европейской части России
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Синоптик предупредил о мощном антициклоне в европейской части России

Юлия Курганова

Общество

Мощный антициклон установится в центре и на юге европейской части России. Он принесет с собой неизменчивую, солнечную и морозную погоду до конца недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в понедельник, 7 декабря.

— Следующая неделя будет на удивление в центре Европейской России и на юге Европейской России однообразна. Та погода, которая прогнозируется на понедельник, та же погода прогнозируется на вторник, среду, четверг и пятницу, до выходных. Мощный, я бы даже сказал супермощный антициклон стоит над этой территорией, — рассказал он.

Синоптик отметил, что антициклон сформировался в Сибири, а потом переместился с востока на запад. В центре европейской части России температуры будут на два градуса ниже нормы, а на юге этой части страны — на 5-7 градусов.

Также специалист уточнил, что до конца недели не ожидается осадков.

Вильфанд рассказал, что на севере Европейской России будут положительные аномалии, потому что антициклон там не действует. Очень высокие температуры: от минус трех до минус пяти градусов. Однако в среду над западной Сибирью и над Красноярским краем температура приблизится к норме, то есть снизится на 20 градусов, передает РИА Новости.

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Роман Вильфандевропейская часть Россиипрогноз погоды
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