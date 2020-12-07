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Рекордно высокое давление зафиксировали в Москве 7 декабря
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Рекордно высокое давление зафиксировали в Москве 7 декабря

Юлия Ямпольская

Город

Рекордно высокое давление было зафиксировано в столице в понедельник, 7 декабря. Об этом сообщили на сайте портала «Метеоновости».

Отмечается, что в Москве в полночь давление достигло 768,4 миллиметра ртутного столба. По прогнозам специалистов, в течение дня атмосферное давление будет продолжать расти.

Ранее сообщалось, что прошедшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы. Столбики термометра опустились в Москве до минус 8,9 градуса.

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