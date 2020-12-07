Минувшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Прошедшая ночь в столице стала самой холодной с начала зимы. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Александра Синенкова.

По его словам, столбики термометра опустились в Москве до минус 8,9 градуса. Специалист также отметил, что температура в течение дня будет опускаться из-за позднего восхода солнца и облачности.

Ранее сообщалось, что мощный антициклон установится в центре и на юге европейской части России. Он принесет солнечную и морозную погоду до конца недели.

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