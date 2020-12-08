Минувшая ночь в Москве стала самой холодной с начала зимы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Прошедшая ночь стала самой морозной с начала зимы в столице. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, минувшей ночью было зафиксировано усиление морозов. В городе к 09:00 утра воздух остыл до минус 10 градусов, что на два градуса ниже нормы.

— В столичном регионе столбики минимальных термометров колебались от минус 8,1 до минус 14,9 градуса, — цитирует специалиста РИА Новости.

Синоптик также добавил, что самым студеным традиционно стал полюс холода Московской области — Черусти, где температура составила минус 17,1.

Ранее москвичам рассказали, что до 12 декабря в столичном регионе сохранится антициклонная погода с повышенным давлением. Горожан ожидает много солнечных дней без осадков.

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