Синоптики сообщили о погоде в Москве 8 декабря

Фото: mos.ru / пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Во вторник, 8 декабря, в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Ожидается переменная облачность без осадков.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от минус четырех до минус двух градусов. В Подмосковье температура ожидается от семи до двух градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что влияние антициклона удерживает в столичном регионе умеренно-морозную погоду с аномально высоким давлением. Кислородный режим благоприятный. По влиянию на организм, особенно людей с повышенной метеочувствительностью — это биотропные погодные условия спастического типа. Стоит более внимательно относиться к своему здоровью лицам с сосудистыми проблемами, перенесшим сосудистые нарушения, гипертоникам, страдающим ишемической болезнью сердца и частыми приступами мигрени. При себе следует иметь лекарства, рекомендованные врачом.

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