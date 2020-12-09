Синоптики рассказали о погоде в Москве 9 декабря

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В среду, 9 декабря, в столичном регионе ожидается малооблачная погода, местами гололедица.

Температура воздуха в Москве составит минус четыре — минус шесть градусов, в ночь на 10 декабря столбики термометров могут опуститься до 11 градусов ниже нуля.

Ветер прогнозируется юго-восточный, со скоростью от двух до семи метров в секунду. Атмосферное давление достигнет 766 миллиметров ртутного столба.

В Московской области прогнозируется от минус четырех до минус девяти градусов, в ночь на 10 декабря возможно до 14 градусов ниже нуля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ранее в пресс-службе Росгидромета сообщили, что, по данным Института прикладной геофизики имени Е. К. Федорова, с 9 по 11 декабря в Москве ожидается очень низкая вспышечная активность солнца. При этом возмущения геомагнитного поля ожидаются с 10 по 12 декабря, а также с 18 по 20 и с 22 по 25 декабря.

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