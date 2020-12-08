Ожидается вишневая зима. Как метеорологи выдумывают названия для погодных явлений

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Метеорологи — очень даже творческие люди. На этой неделе они обещали нам марсианский климат. «Вечерка» разбиралась, как складываются самые поэтичные термины прогнозов.

Синоптики удивляют метафорами: остров тепла, язык холода, климатический зуб… Некоторые пугают — скажем, жестокий шторм, черная буря.

— На этой неделе солнечно, низкая влажность. Мороз усилится, но земля будет не везде покрыта снегом. Как на Марсе — сухо и холодно, — рассказал ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Мы стремимся сделать прогноз более интересным, читабельным, привлечь внимание. Погода сейчас приносит столько небывалых явлений. Главная задача — предупредить об опасности.

Словарь синоптика

— Вишневая зима, розовая зима — так называли синоптики холодный период 2019 года. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд пояснил: розовый цвет на карте прогнозов означает, что температура выше нормы.

— Барическая пила — этот термин звучал осенью 2019 и 2020 годов. Речь идет о резких перепадах атмосферного давления, которые выглядят на графике как зубчики строительного инструмента.

Впрочем, как говорила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, это название придумали журналисты, а не синоптики.

— Климатический зуб — это название тоже родилось при взгляде на графики. В ноябре 2019 года на европейской части России давление было экстремально высоким. Графически показатели напоминали изображение зуба.

— Хобот — такое дали «дополнительному» облаку в форме столба или конуса, исходящего из основания кучево-дождевого, иногда — кучевого облака. Это видимое проявление вихря.

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