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Вильфанд рассказал, куда ехать кататься на лыжах в декабре
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Вильфанд рассказал, куда ехать кататься на лыжах в декабре

Виктория Родимкина

Туризм

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что для катания на лыжах в декабре лучше всего ехать на Урал и в Сибирь.

По его словам, на горах Кавказа пока нет достаточного снежного покрова, поэтому туда не рекомендуется отправляться любителям лыж.

— В этом году до середины декабря, даже до 20 декабря, я бы не рекомендовал посещать Кавказ, потому что снега там нет, — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что снег в Красной Поляне появится примерно в середине января, передает РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что 2020 год может стать самым теплым за всю историю наблюдения в Москве. Кроме того, сообщалось, что температура воздуха до 50 градусов ниже нуля была зафиксирована в Оймяконском районе Якутии.

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