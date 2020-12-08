Вильфанд рассказал, куда ехать кататься на лыжах в декабре

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что для катания на лыжах в декабре лучше всего ехать на Урал и в Сибирь.

По его словам, на горах Кавказа пока нет достаточного снежного покрова, поэтому туда не рекомендуется отправляться любителям лыж.

— В этом году до середины декабря, даже до 20 декабря, я бы не рекомендовал посещать Кавказ, потому что снега там нет, — сказал Вильфанд.

Он уточнил, что снег в Красной Поляне появится примерно в середине января, передает РИА Новости.

Ранее Роман Вильфанд сообщил, что 2020 год может стать самым теплым за всю историю наблюдения в Москве. Кроме того, сообщалось, что температура воздуха до 50 градусов ниже нуля была зафиксирована в Оймяконском районе Якутии.

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