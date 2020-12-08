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Текущий год может стать самым теплым в столице за всю историю наблюдений
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Текущий год может стать самым теплым в столице за всю историю наблюдений

Юлия Ямпольская

Город

Специалисты прогнозируют, что 2020 год станет самым теплым за всю историю наблюдений в столице. Об этом во вторник, 8 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам метеоролога, этот год в Москве побьет рекорды 2019 года из-за высокой среднегодовой температуры. Синоптик также добавил, что глобально 2020-й окажется вторым среди самых теплых.

Ранее сообщалось, что прошедшая ночь стала самой морозной с начала зимы в столице, когда было зафиксировано усиление морозов. В городе к 09:00 утра воздух остыл до минус 10 градусов, что на два градуса ниже нормы.

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