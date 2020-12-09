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Ученые нашли связь между длиной пальцев и склонностью женщин к изменам
Кадр из сериала «Измены»

Ученые нашли связь между длиной пальцев и склонностью женщин к изменам

Захар Чайченко

Общество

Британское издание Biology Letters опубликовало результаты научной работы, посвященной изучению связи между женской неверностью и длиной пальцев. В исследовании приняли участие 474 женщины.

По итогам необычного эксперимента ученые пришли к выводу, что вероятность женской измены увеличивается в том случае, если у женщин указательный палец левой руки длиннее, чем безымянный.

Эксперты Бингемтонского университета выяснили, что пониженное восприятие дофамина (гормона счастья) имеет связь с мутацией в гене DRD4. По словам ученых, многие дамы ищут разные способы для нормализации гормонального уровня, пытаясь обеспечить адреналиновый выброс. Данный результат как раз может обеспечить измена. Кроме того, женщины могут увлечься азартными играми или начать злоупотреблять алкоголем, передает Live24.

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