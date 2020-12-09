Ученые заявили, что недавняя вспышка на Солнце может навредить спутникам

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Произошедшая два дня назад вспышка на Солнце и дошедшее до Земли облако плазмы не отразятся на здоровье людей, однако могут повлиять на космическую технику. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил заведующий лабораторией рентгеновской астрономии Солнца Физического института Академии наук Сергей Кузин.

— Это была вспышка небольшая в абсолютном выражении. Другое дело, что таких вспышек довольно давно не было, и на нулевом фоне она выглядит впечатляюще, но вспышка заурядная. Во время вспышки было выброшено большое количество энергичных заряженных частиц, которые достигли земной орбиты. На здоровье это не скажется точно, скорее, это критично для спутниковой группировки, поскольку потоки частиц будут довольно существенными, — рассказал ученый.

Так, в ближайшее время Солнце не будет проявлять большой активности.

— Мы сейчас находимся или, скорее, приближаемся к минимуму столетнего цикла активности. Начавшийся 11-летний цикл сильно слабее, чем предыдущий. И есть подозрения, что то же самое будет происходить на протяжении еще нескольких циклов, — цитирует Кузина РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Земля впервые за несколько лет испытает геомагнитные возмущения, которые спровоцировала вспышка на Солнце, произошедшая в минувший понедельник.

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