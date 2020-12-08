Ученые предупредили о геомагнитных возмущениях Земли

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В ночь на 10 декабря 2020 года Земля впервые за несколько лет испытает геомагнитные возмущения. Их спровоцирует вспышка на Солнце, которая произошла в минувший понедельник. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института Российской академии наук.

— Приход первых облаков солнечной плазмы в околоземное пространство ожидается уже завтра утром, 9 декабря, в 3–4 часа по московскому времени, а основное ядро выброса достигнет орбиты нашей планеты около 22–24 часов того же дня. Всего наша планета погрузится в солнечное вещество примерно на срок немногим более суток — до середины 10 декабря. Скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, сохранится повышенной после этого еще почти неделю — с обычных 400 км/с. вырастет до 600–800 км/с., — говорится в сообщении.

Облако плазмы увеличит радиационную нагрузку на космические средства, а также увеличит колебания магнитного поля у поверхности Земли.

Приятным последствием станет то, что область северных сияний может снизиться до широт 60–70 градусов, что позволит наблюдать их жителям Петербурга и Мурманска.

Ученые уточняют, что текущая вспышка относится к классу «С» — минимальному, в то время как рекордным считается уровень X20, превышающий нынешнюю вспышку по мощности более чем в 200 раз.

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