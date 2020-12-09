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Брак певицы Пелагеи с хоккеистом Телегиным официально расторгнут
Фото: instagram.com/pelageya_insta

Брак певицы Пелагеи с хоккеистом Телегиным официально расторгнут

Ксения Монахова

Звезды

Певица Пелагея и хоккеист столичного клуба ЦСКА Иван Телегин разведены по решению Никулинского суда Москвы. Об этом в среду, 9 декабря, рассказала один из адвокатов спортсмена Ирина Петрова.

— Иван Телегин и Пелагея разведены решением Никулинского суда. Алименты - 25 процента от дохода Телегина. Из них половина идет на счет дочери, половина — Пелагее, —цитирует слова адвоката РИА Новости.

Раздел имущества экс-супругов пройдет отдельным судопроизводством.

Напомним, Пелагея и Телегин поженились в 2016 году. В браке у них родилась дочь Таисия.

О расставании пара объявила еще в конце прошлого года. Тогда Пелагея написала в Instagram, что надеется «решить все вопросы интеллигентно, достойно и как положено». Официальную причину расставания супруги не назвали. Позднее хоккеист выложил пост, где написал, что в их разводе нет вины третьих лиц.

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