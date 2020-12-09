Российский блогер нашла дешевый аналог косметики Дженнифер Лопес

Фото: instagram.com/arinakholina

Российский блогер и колумнистка Арина Холина нашла альтернативу уходовой косметике, которую рекламирует певица Дженнифер Лопес.

— Из полезного тут пептиды и гиалуронка, актуально и модно, а еще оливковое масло, которое — ахаха — является семейным рецептом красоты семейства Лопес. Стоят банки по 70 долларов в среднем, — написала Холина в своем Telegram-канале.

По ее словам, оливковое масло само по себе гораздо дешевле, а пептиды можно найти на сайтах профессиональной косметики за семь долларов. Блогер подчеркнула, что голливудская звезда прекрасно выглядит, но секрет не только в косметике.

— Будем честны — самый великий секрет красоты в том, чтобы быть суперзвездой с сотнями миллионами долларов на счету, жить в Калифорнии в доме с огромным бассейном и ездить смотреть на океан. Поэтому мы пойдем в супермаркет за семейным секретом красоты Лопес,— считает Холина.

Она добавила, что хорошее оливковое масло можно купить за 500 рублей, а дешевые пептиды работают лучше, чем в дорогих кремах.

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