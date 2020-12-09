Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Российский блогер нашла дешевый аналог косметики Дженнифер Лопес
Фото: instagram.com/arinakholina

Российский блогер нашла дешевый аналог косметики Дженнифер Лопес

Виктория Федотова

Звезды

Российский блогер и колумнистка Арина Холина нашла альтернативу уходовой косметике, которую рекламирует певица Дженнифер Лопес.

— Из полезного тут пептиды и гиалуронка, актуально и модно, а еще оливковое масло, которое — ахаха — является семейным рецептом красоты семейства Лопес. Стоят банки по 70 долларов в среднем, — написала Холина в своем Telegram-канале.

По ее словам, оливковое масло само по себе гораздо дешевле, а пептиды можно найти на сайтах профессиональной косметики за семь долларов. Блогер подчеркнула, что голливудская звезда прекрасно выглядит, но секрет не только в косметике.

— Будем честны — самый великий секрет красоты в том, чтобы быть суперзвездой с сотнями миллионами долларов на счету, жить в Калифорнии в доме с огромным бассейном и ездить смотреть на океан. Поэтому мы пойдем в супермаркет за семейным секретом красоты Лопес,— считает Холина.

Она добавила, что хорошее оливковое масло можно купить за 500 рублей, а дешевые пептиды работают лучше, чем в дорогих кремах.

Читайте также: Алена Водонаева рассказала, как сохранить красоту лица зимой

косметикауход за лицомДженнифер Лопес
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Второй стал первым, Первый — вторым

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Ищите не школу, а учителя

Все мнения
О проекте