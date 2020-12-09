«Моя соблазнительница»: Киркоров опубликовал видео с Варнавой

Фото: пресс-служба продюсерского центра поэта Михаила Гуцериева

Король российской эстрады Филипп Киркоров поздравил актрису и телеведущую Екатерину Варнаву, которая 9 декабря отмечает 36-летие.

Рано утром Киркоров подкараулил Варнаву на лестничной клетке. Он спел для именинницы Happy Birthday to You и вручил ей букет цветов. Затем Киркоров и Варнава обнялись.

Видео поздравления музыкант выложил в своем Instagram-аккаунте.

— Моя соблазнительница, моя похитительница сердца, моя муза! С днем рождения! А чем закончится наш яркий роман, оставим в секрете. Но это будет фееричный проект! — написал в посте с роликом Киркоров.

Напомним, в прошлом году Киркоров и Варнава выпустили совместный клип на песню «Романы».

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