«Моя соблазнительница»: Киркоров опубликовал видео с Варнавой
Король российской эстрады Филипп Киркоров поздравил актрису и телеведущую Екатерину Варнаву, которая 9 декабря отмечает 36-летие.
Рано утром Киркоров подкараулил Варнаву на лестничной клетке. Он спел для именинницы Happy Birthday to You и вручил ей букет цветов. Затем Киркоров и Варнава обнялись.
Видео поздравления музыкант выложил в своем Instagram-аккаунте.
— Моя соблазнительница, моя похитительница сердца, моя муза! С днем рождения! А чем закончится наш яркий роман, оставим в секрете. Но это будет фееричный проект! — написал в посте с роликом Киркоров.
Напомним, в прошлом году Киркоров и Варнава выпустили совместный клип на песню «Романы».
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