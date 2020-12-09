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«Мурашки по коже»: Седокова поделилась трогательными кадрами со свадьбы
Фото: Telegram/AnnaSedokova

«Мурашки по коже»: Седокова поделилась трогательными кадрами со свадьбы

Захар Чайченко

Звезды

Российская певица Анна Седокова растрогала фанатов свадебными кадрами. Романтичным видео звезда поделилась в Instagram-аккаунте.

— Делюсь нашими самыми трогательными кадрами свадьбы. Потому что мне хочется рассказать, что в этой жизни обязательно есть надежда. И никто не говорил, что все будет идеально. Если по-настоящему — это всегда сложно. Это падения, сомнения, драма, боль и иногда слезы, — разоткровенничалась артистка в публикации.

Подписчики оценили качество операторской работы, а также в очередной раз порадовались за своего кумира: «Мурашки по коже»; «Аня, это бомба! Спасибо за шедевр»; «Очень красиво, будьте счастливы!».

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова 19 сентября рассказала, что вышла замуж за возлюбленного — игрока подмосковного баскетбольного клуба «Химки» Яниса Тимму.

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Анна Седоковапевица Анна Седоковасвадьба
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