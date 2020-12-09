Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Скончались последние жители острова Недоразумения
Фото: NYpost

Скончались последние жители острова Недоразумения

Ксения Монахова

Общество

Последние оставшиеся на острове Недоразумения жители умерли. Ими оказались супруги Хитченко, которые скончались с разницей в несколько дней.

Остров Недоразумения располагается в трех километрах от материка и в 20 километрах от Магадана. По площади территория не превышает пяти квадратных километров. В 1969 году на острове Недоразумения был основан поселок Рыбачий, сообщает ФАН.

В начале 90-х жители острова начали массово мигрировать в город. Спустя время в поселке остались лишь два человека — семья Хитченко. В ноябре скончался глава семейства, а через несколько дней ушла из жизни и его жена. Тела с острова вывезли на катере знакомые скончавшихся.

На данный момент на острове Недоразумения ни осталось ни одного человека, там обитают только домашние животные семьи Хитченко.

Читайте также: «Умирал в муках»: Петросян шокировал пользователей Сети сообщением о Джигарханяне

смертьсемьяпереселение семей
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Кирилл Кабанов
Кирилл Кабанов

Как победить коррупцию

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Зачем Украина сыплет угрозами

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Америка, за реваншизм ответишь

Виталий Васильев
Виталий Васильев

Если благословите, то, конечно, умру

Алиса Янина
Алиса Янина

Мой бывший не может забыть своих бывших

Все мнения
О проекте