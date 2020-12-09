Скончались последние жители острова Недоразумения

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Последние оставшиеся на острове Недоразумения жители умерли. Ими оказались супруги Хитченко, которые скончались с разницей в несколько дней.

Остров Недоразумения располагается в трех километрах от материка и в 20 километрах от Магадана. По площади территория не превышает пяти квадратных километров. В 1969 году на острове Недоразумения был основан поселок Рыбачий, сообщает ФАН.

В начале 90-х жители острова начали массово мигрировать в город. Спустя время в поселке остались лишь два человека — семья Хитченко. В ноябре скончался глава семейства, а через несколько дней ушла из жизни и его жена. Тела с острова вывезли на катере знакомые скончавшихся.

На данный момент на острове Недоразумения ни осталось ни одного человека, там обитают только домашние животные семьи Хитченко.

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