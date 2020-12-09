Суд в Лондоне планирует рассмотреть дело об экстрадиции Тинькова в США 11 декабря

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Вестминстерский магистратский суд Лондона планирует 11 декабря провести административные слушания по делу об экстрадиции российского бизнесмена Олега Тинькова в США. Об этом РИА Новости заявил официальный представитель суда.

Предварительные слушания переносились уже несколько раз, начиная с апреля 2020 года.

Напомним, судебное разбирательство по экстрадиции россиянина проходит в Лондоне по запросу Министерства юстиции США. Американское ведомство обвиняет Тинькова в подаче заведомо ложной налоговой декларации, за что ему грозит до шести лет тюрьмы.

В марте 2020 года также стало известно, что Тиньков болен лейкемией в острой форме и борется за свою жизнь.

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