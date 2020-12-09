Ургант пошутил, когда россияне могут сделать прививки от COVID-19 и не пить 42 дня

Фото: instagram.com/urgantcom

Российский телеведущий Иван Ургант пошутил после новости, в которой медики призывают россиян не пить алкоголь 42 дня после вакцинации от коронавируса.

— 42 дня – приличный срок, могут выдержать не все. Угроза нависла над всеми российскими театрами, ЖЭКами, преподавательским составом профессиональных колледжей. Вопрос, где найти промежуток 42 дня, чтобы не пить? 12 декабря — день Конституции, пьем за новорожденную, 30 декабря — образование Советского союза, грех не помянуть, потом Новый год, — заявил Ургант.

По его словам, единственный временной промежуток в 42 дня без праздников, это период между днем России и днем ВДВ.

— Там попадает день Петра и Февроньи, но смысл тут пить,— пошутил телеведущий.

Видео опубликовано на YouTube.

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