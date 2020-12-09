Фото: Пресс-служба управления по ЮЗАО ГУ МЧС России по Москве

Россия, Москва, улица Тёплый Стан, 12 Карта всех событий

Прорыв водопровода с горячей водой произошел на юго-западе столицы. Об этом в среду, 9 декабря, корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе городского управления МЧС России.

Инцидент произошел в районе дома № 12 по улице Теплый Стан.

— Предположительно, произошел прорыв водопровода с горячей водой. На месте работает отдельный пост 56-й спасательной части под руководством начальника караула Константина Сержантова, — отметили в ведомстве.

В настоящее время доступ к месту происшествия ограничен, ожидается прибытие аварийных служб.

Читайте также: Десять человек эвакуировали из горящего дома в Подмосковье