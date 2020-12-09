Завотделением Боткинской больницы отправили под домашний арест по делу о взятке
Заведующую патолого-анатомическим отделением Боткинской больницы Оксану Паклину отправили под домашний арест по делу о получении взятки в особо крупном размере. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
— Судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Паклиной Оксаны Владимировны, — отметили в сообщении.
Как уточняется, указанная мера пресечения продлится до 7 февраля 2021 года.
По данным суда, по указанному уголовному делу также арестован генеральный директор ООО «Центральный национальный биобанк» Алексей Подлубный, его обвиняют в даче взятки, передает РИА Новости.
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