Владимир Ефимов заявил о росте экспорта фармпродукции Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Москва экспортировала на 36 процентов больше продукции фармацевтической отрасли за первые 9 месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как уточняется, объем экспорта превысил 227 миллионов долларов.

— За 9 месяцев несырьевой неэнергетический экспорт Москвы увеличился на 40 процентов. Внутри экспорта произошло изменение структуры, на который повлияла пандемия коронавируса. Безусловно лидирующие позиции занимает фармацевтическая отрасль, экспорт которой увеличился практически на 36 процентов относительно прошлого года, — отметил Ефимов.

По его словам, доля промышленного экспорта в несырьевом неэнергетическом экспорте равна 90 процентам. Ориентация на вывоз товаров в другие страны позволяет не снижать темпы работ и наращивать производство, несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса.

Кроме того, экспорт расфасованных лекарств в текущем году увеличился более чем на 67 процентов, большую их часть отправили в Узбекистан.

Наибольшая динамика экспорта оказалась у антибиотиков и иммунологичсеких продуктов. Всего фармацевтические продукты отправили в 93 государства, передает РИА Новости.

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