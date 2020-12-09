Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Загрязнение на поверхности реки Яузы на северо-востоке Москвы устранили
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Загрязнение на поверхности реки Яузы на северо-востоке Москвы устранили

Юлия Захарова

Город
Россия, Москва, Лихоборская набережная Карта всех событий

Загрязнение на поверхности реки Яузы на северо-востоке столицы устранили. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосводосток».

Уточняется, что причиной появления пятна стал несанкционированный сброс веществ в реку Лихоборку.

— В кратчайшие сроки специалисты ГУП «Мосводосток» прибыли на место, установили боновые заграждения, провели работы по откачке загрязненной воды из русла реки спецтехникой, а также обработали акватории рек сорбентом, — отметили в предприятии.

Специалисты добавили, что загрязнение, по предварительным данным, поступило через водоприемный колодец, расположенный на проезжей части Лихоборской набережной.

Представители «Мосводостока» отобрали пробы воды для исследования, они установят источник появления пятна, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Масляное пятно было локализовано на Москве-реке

ГУП «Мосводосток»загрязнение водырека Яуза
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Работать курьером стыдно и невыгодно

Андрей Тяжельников
Андрей Тяжельников

Новые технологии помогают врачам

Борис Громов
Борис Громов

Мне до сих пор снится Афганистан

Кирилл Кабанов
Кирилл Кабанов

Как победить коррупцию

Юрий Юденков
Юрий Юденков

Зачем Украина сыплет угрозами

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Армия, опасайся балерунов

Артем Чубар
Артем Чубар

Онищенко — похититель Рождества

Все мнения
О проекте