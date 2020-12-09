Загрязнение на поверхности реки Яузы на северо-востоке Москвы устранили

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Лихоборская набережная Карта всех событий

Загрязнение на поверхности реки Яузы на северо-востоке столицы устранили. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в пресс-службе ГУП «Мосводосток».

Уточняется, что причиной появления пятна стал несанкционированный сброс веществ в реку Лихоборку.

— В кратчайшие сроки специалисты ГУП «Мосводосток» прибыли на место, установили боновые заграждения, провели работы по откачке загрязненной воды из русла реки спецтехникой, а также обработали акватории рек сорбентом, — отметили в предприятии.

Специалисты добавили, что загрязнение, по предварительным данным, поступило через водоприемный колодец, расположенный на проезжей части Лихоборской набережной.

Представители «Мосводостока» отобрали пробы воды для исследования, они установят источник появления пятна, передает агентство городских новостей «Москва».

Читайте также: Масляное пятно было локализовано на Москве-реке