Похожий на снаряд времен ВОВ предмет обнаружили на юго-востоке Москвы
Россия, Москва, 3-я Карачаровская улица, 11 Карта всех событий
Предмет, напоминающий снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаружили на юго-востоке столицы. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» сообщили в пресс-службе городского управления МВД России в среду, 9 декабря.
Инцидент произошел в районе дома № 11 по 3-ей Карачаровской улице.
— В 17:20 поступила информация о предмете, похожем на снаряд времен Великой Отечественной войны. Место оцеплено, ожидают саперов, — отметили правоохранители.
Они добавили, что подробности случившегося уточняются.
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