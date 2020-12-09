Три корпуса жилого дома начали строить по программе реновации в Капотне

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Россия, Москва, район Капотня, 1-й квартал, 8 Карта всех событий

Три корпуса жилого дома начали возводить в столичном районе Капотня по программе реновации. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в Департаменте строительства Москвы.

Объекты строятся по адресу 1-й квартал, владение 8.

— В районе Капотня началось строительство трех корпусов жилого дома по программе реновации. В настоящее время идут подготовительные работы: ограждение стройплощадки, устройство бытового городка и временных дорог. Приступили к устройству котлована, — отметил глава ведомства Рафик Загрутдинов.

Он добавил, что новостройки введут в эксплуатацию в 2022 году.

Дома будут двухсекционными, переменной этажности. Их строят по индивидуальному проекту. Для облицовки фасадов будут использовать керамогранит и клинкерные плитки. Объекты рассчитаны на 320 квартир, суммарная площадь которых составит почти 721 квадратный метр. Восемь квартир предназначены для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Прилегающую территорию озеленят и благоустроят, во дворе разобьют газоны и цветники и высадят деревья и кустарники. Для жильцов оборудуют зону отдыха, площадки для игр и занятий спортом, передает агентство городских новостей «Москва».

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