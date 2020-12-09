Народный календарь. Как избавиться от всех бед и печалей 10 декабря

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В этот четверг, 10 декабря, Православная церковь отмечает Знамение Пресвятой Богородицы. В этот день принято молиться иконе Божией Матери, именуемой «Знамение» об окончании войн и стихийных бедствий. Православные христиане верят, что икона спасает от воров и напастей, помогает в поиске пропаж и защищает путешественников.

Чтобы беды и печали ушли, в этот день на рассвете нужно встать лицом к северному ветру. Промыслами в этот день крестьяне старались не заниматься, рыбаки знали, что улова 10 декабря не будет. Традиции запрещали в этот день ручной труд, нельзя было шить и вязать, люди верили, что можно случайно «зашить» тепло.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Народный календарь. Как избавиться от всех бед и печалей 10декабря

Приметы погоды гласили, что ярко горящие звезды обещают мороз, если лес шумит и воробьи чирикают – будет потепление. Если в декабре поймалась щука с икрой, то апрель будет дождливым.

10 декабря отмечается День прав человека, в этот день проходит церемония вручения Нобелевской премии. Кроме того, в этот четверг отмечаются Международный день прав животных и Всемирный день футбола.

В этот день 33 года назад Иосифу Бродскому присудили Нобелевскую премию по литературе.

В этот день родились поэт Николай Некрасов, клоун Карандаш Михаил Румянцев, тренер и хоккеист Анатолий Тарасов.

Именины отмечают Сергей, Алексей, Фекла, Василий, Яков, Иван, Николай, Всеволод, Роман, Борис.

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