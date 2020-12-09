Сведения о минировании здания президиума РАН в столице не подтвердились

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Россия, Москва, Ленинский проспект, 32А Карта всех событий

Сведения о минировании здания президиума Российской академии наук (РАН) на юго-западе столицы не подтвердились. Об этом в среду, 9 декабря, сообщил вице-президент РАН, академик Юрий Балега.

Объект находится на Ленинском проспекте, 32а.

— К сожалению, несмотря на усилия охраны, здание часто становится объектом для разного рода атак и провокаций, в том числе таких, как подбрасывание пакетов и посторонних предметов на данную территорию. Эта ситуация не исключение — в очередной раз охрана обнаружила пакет с неизвестным содержимым, — отметил Балега.

В управление делами РАН вызвали МЧС и Росгвардию, сотрудников эвакуировали в целях безопасности. В результате выяснилось, что в пакете находились продукты питания, которые оставил курьер, передает агентство городских новостей «Москва».

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