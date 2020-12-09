Уголовное дело возбудили в Подмосковье по факту угрозы убийством священнику

Фото: Официальный сайт Следственного комитета РФ

Уголовное дело возбудили в Московской области по факту угрозы убийством священнослужителю. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в региональном управлении МВД России.

— Дознавателем УМВД России по Сергиево-Посадскому городскому округу возбуждено уголовное дело в отношении подозреваемых в угрозе убийством настоятелю храма, — отметили в ведомстве.

Инцидент произошел вблизи храма, расположенного в селе Константинове. Двое молодых людей напали на священника с ножом и предметом, похожим на пистолет. Злоумышленники угрожали ему расправой.

На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали нападавших и доставили их в отделение.

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