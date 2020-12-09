Почти 1,7 тысячи новых случаев заражения COVID-19 выявили в Греции за сутки

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Почти 1,7 тысячи новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировали в Греции за сутки. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в национальной организации общественного здравоохранения.

Как уточняется, 10 пациентам диагноз поставили при контроле на въезде на территорию государства. Таким образом, общее число инфицированных достигло 119 720.

Число летальных исходов за 24 часа составило 95, всего жертвами COVID-19 за время пандемии стали почти 3,3 тысячи человек. Их средний возраст равен 79 годам.

В отделения интенсивной терапии поместили 578 больных, выписали 691 человека.

На фоне обострения ситуации с коронавирусом греческие власти продлили карантин до окончания рождественских праздников, 7 января, ранее он был объявлен на период с 7 ноября до 30 ноября, передает РИА Новости.

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