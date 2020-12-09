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Британские врачи заявили, что вакцина от коронавируса может вызвать аллергию
Фото: twitter.com / IANS Tweets

Британские врачи заявили, что вакцина от коронавируса может вызвать аллергию

Захар Чайченко

Здоровье

Людям, подверженным аллергическим реакциям на лекарственные препараты, следует воздержаться от вакцины против инфекции COVID-19 из-за возможных реакций организма, сообщил медицинский директор национальной службы здравоохранения Англии Стивен Повис.

По словам Повиса, национальный медицинский регулятор (MHRA) дал рекомендацию в качестве мер предупреждения: не делать прививки от коронавируса людям с историей аллергических реакций. Директор нацслужбы здравоохранения уточнил, что данное предостережение было сделано после того, как накануне у двоих человек, прошедших вакцинацию, проявилась аллергия. Стивен Повис подчеркнул, что в данный момент эти двое чувствуют себя нормально и проходят процедуры по восстановлению, передает РИА Новости.

Напоминаем, что в Британии с 8 декабря началась вакцинация населения от COVID-19 с помощью препарата, разработанного Pfizer/BioNTech. Власти заявили, что они планируют в течение двух первых месяцев 2021 года провести вакцинацию большей части наиболее уязвимых перед заболеванием людей, после чего прививки дойдут до всех остальных. Граждане Британии проходят процедуру вакцинации на добровольной и бесплатной основе. В первую очередь прививки получают пациенты в домах престарелых, люди старше 80 лет, а также медицинские и социальные работники.

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