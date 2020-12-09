Движение ограничат на юге Москвы из-за строительства улично-дорожной сети

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, улица Подольских Курсантов Карта всех событий

Движение ограничат на юге столицы в связи со строительством улично-дорожной сети. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в пресс-службе транспортного комплекса Москвы.

В частности, будут перекрыты боковые проезды улицы Подольских Курсантов от дома № 18, корпуса 2, строения 2 до дома № 13А, строения 3. Также движение будет недоступно по участку Местного проезда от владения 12, строения 1 по 31-му километру МКАД до владения 10 по Востряковскому проезду.

Фото: Пресс-служба ЦОДД

Кроме того, ограничения коснутся участков 3-го Дорожного проезда от дома № 7, корпуса 2 по улице Дорожная до владения 24, строения 5 по 2-й Покровской улице, Ступинского проезда от владения 1 до дома № 32, строения 5 по улице Подольских Курсантов и улицы Подольских Курсантов от дома № 18, корпуса 2, строения 2 до дома № 13А, строения 3.

Водителей призвали учесть данные изменения и планировать поездки заранее.

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