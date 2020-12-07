Движение на дублере Боровского шоссе ограничили до 20 мая 2021 года

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дублер Боровского шоссе Карта всех событий

Ограничения движения на дублере Боровского шоссе ввели по 20 мая 2021 года из-за прокладки газопровода. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Отмечается, что ограничения движения в связи с прокладкой газопровода в ТиНАО введены с 1 декабря 2020 года по 20 мая 2021 года круглосуточно.

Ограничено движение по одной полосе на участке дублера Боровского шоссе в районе владения № 101, строение 1 по улице Центральная (СНТ «Ручеек»). На участке дублера Боровского шоссе в районе владения № 9 СНТ «Ручеек» также ввели ограничения движения по одной полосе.

На участке дублера Боровского шоссе в районе строения 1 по улице Привольная (деревня Марушкино) ограничено движение по одной полосе, передает агентство «Москва».

Ранее водителей предупредили об ограничениях на северо-востоке Москвы. В частности, ограничения коснутся участков Складочной улицы от владения 2б, строение 2, по улице Добролюбова до дома № 3, корпус 1, по Анненскому проезду и от дома № 6, корпус 1, до дома № 6, корпус 3.

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