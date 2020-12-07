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Движение на дублере Боровского шоссе ограничили до 20 мая 2021 года
Фото: pixabay.com

Движение на дублере Боровского шоссе ограничили до 20 мая 2021 года

Юлия Курганова

Город
дублер Боровского шоссеКарта всех событий

Ограничения движения на дублере Боровского шоссе ввели по 20 мая 2021 года из-за прокладки газопровода. Об этом сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы.

Отмечается, что ограничения движения в связи с прокладкой газопровода в ТиНАО введены с 1 декабря 2020 года по 20 мая 2021 года круглосуточно.

Ограничено движение по одной полосе на участке дублера Боровского шоссе в районе владения № 101, строение 1 по улице Центральная (СНТ «Ручеек»). На участке дублера Боровского шоссе в районе владения № 9 СНТ «Ручеек» также ввели ограничения движения по одной полосе.

На участке дублера Боровского шоссе в районе строения 1 по улице Привольная (деревня Марушкино) ограничено движение по одной полосе, передает агентство «Москва».

Ранее водителей предупредили об ограничениях на северо-востоке Москвы. В частности, ограничения коснутся участков Складочной улицы от владения 2б, строение 2, по улице Добролюбова до дома № 3, корпус 1, по Анненскому проезду и от дома № 6, корпус 1, до дома № 6, корпус 3.

Читайте также: Движение на северо-западе Москвы ограничат из-за строительства метро

ТиНАОпрокладка газопроводаограничение движения на дорогах
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