Движение на северо-западе Москвы ограничат из-за строительства метро
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий
На северо-западе столицы ограничат движение в период с 12 по 28 декабря из-за строительства метро. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».
Уточняется, что в эти дни будет полностью перекрыт участок проспекта Маршала Жукова от дома № 26 до улицы Демьяна Бедного.
В связи с вводимыми ограничениями столичные власти призвали водителей планировать поездки заранее.
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