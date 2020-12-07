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Движение на северо-западе Москвы ограничат из-за строительства метро
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Движение на северо-западе Москвы ограничат из-за строительства метро

Юлия Ямпольская

Транспорт
Россия, Москва, проспект Маршала Жукова Карта всех событий

На северо-западе столицы ограничат движение в период с 12 по 28 декабря из-за строительства метро. Об этом в понедельник, 7 декабря, сообщает Telegram-канал «Дептранс.Оперативно».

Уточняется, что в эти дни будет полностью перекрыт участок проспекта Маршала Жукова от дома № 26 до улицы Демьяна Бедного.

Движение на северо-западе Москвы ограничат из-за строительства метроФото: t.me/DtOperativno/Telegram-канал Дептранса

В связи с вводимыми ограничениями столичные власти призвали водителей планировать поездки заранее.

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