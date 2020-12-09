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Более 3,4 тысячи личных вещей забыли пассажиры Мострансавто с начала года
Фото: instagram.com/mostransavto/

Более 3,4 тысячи личных вещей забыли пассажиры Мострансавто с начала года

Юлия Захарова

Транспорт

Более 3,4 тысячи личных вещей забыли пассажиры Мострансавто в автобусах, на автостанциях и автовокзалах. Об этом в среду, 9 декабря, сообщили в пресс-службе подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.

— С начала этого года пассажиры оставили в автобусах, на автостанциях и автовокзалах Мострансавто свыше 3,4 тысячи личных вещей, из них 500 вещей — за последние полтора месяца, — отметили в ведомстве.

С началом зимнего сезона граждане стали чаще забывать шарфы, шапки, перчатки и варежки. Также среди забытых предметов есть и необычные, например, виниловые пластинки, вставная челюсть и 131 тысяча рублей. Деньги вернули пассажиру.

Региональный Минтранс напомнил, что в случае обнаружения бесхозного предмета следует сообщить о нем водителю транспортного средства, сотруднику охраны на автостанции или автовокзале. Если пассажир забыл что-то в автобусе, ему необходимо обратиться в диспетчерскую службу и задать вопрос о поступлении вещи. Предметы хранят на складе на протяжении полугода, затем утилизируют, передает агентство городских новостей «Москва».

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