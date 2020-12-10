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Полицейские задержали подозреваемого в повреждении 12 машин в Подмосковье
Фото: Следственный комитет РФ

Полицейские задержали подозреваемого в повреждении 12 машин в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного города Щелково задержали мужчину по подозрению в умышленной порче чужого имущества.

По версии следствия, задержанный из хулиганских побуждений предметом, похожим на топор, повредил стекла 12 автомобилей на парковке городского торгового центра. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого.

При досмотре у задержанного нашли и изъяли предполагаемое орудие совершения преступления.

Возбуждено уголовное дело по статье 167 Уголовного кодекса «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Задержанный заключен под стражу по решению суда, сообщает «МВД Медиа».

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