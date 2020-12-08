Полиция в Клину задержала на месте преступления пытавшихся похитить машину

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Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в Клину двух жителей Тверской области, которые подозреваются в попытке угнать автомобиль. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области во вторник, 8 декабря.

Отмечается, что поздно ночью один из злоумышленников при помощи устройства для проворота замка и гаечного ключа пытался украсть иномарку. Второй мужчина следил за окружающей обстановкой. Заметив проезжающий мимо наряд полиции, он предупредил об этом своего подельника. После чего они попытались скрыться, но правоохранители смогли их задержать.

Во время личного досмотра у злоумышленников обнаружили и изъяли предметы, которые они использовали при совершении преступления, и блок для запуска двигателя.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 158 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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