Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Полиция в Клину задержала на месте преступления пытавшихся похитить машину
Фото: mos.ru / Максим Денисов

Полиция в Клину задержала на месте преступления пытавшихся похитить машину

Юлия Курганова

Происшествия

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали в Клину двух жителей Тверской области, которые подозреваются в попытке угнать автомобиль. Об этом сообщается на сайте «МВД Медиа» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Московской области во вторник, 8 декабря.

Отмечается, что поздно ночью один из злоумышленников при помощи устройства для проворота замка и гаечного ключа пытался украсть иномарку. Второй мужчина следил за окружающей обстановкой. Заметив проезжающий мимо наряд полиции, он предупредил об этом своего подельника. После чего они попытались скрыться, но правоохранители смогли их задержать.

Во время личного досмотра у злоумышленников обнаружили и изъяли предметы, которые они использовали при совершении преступления, и блок для запуска двигателя.

Возбуждено уголовное дело по статье 30, статье 158 УК РФ. Фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Читайте также: Подозреваемые в серии угонов машин задержаны в Подмосковье

угон автомобиляполициязадержание
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Love life, детка

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Аптекари против врачей

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Сработал эффект низкой ставки

Ирина Зотова
Ирина Зотова

Чем меньше соли, тем лучше сердцу

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Тютчев или Фет — почувствуйте разницу

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Главный вызов для них — Россия

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

При разводе делим «Инстаграм»

Все мнения
О проекте